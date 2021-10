Toscani: ''Data storica, abbattuto il primo muro della Sisma''

Un altro consiglio comunale lampo a Villadossola. Otto punti all’ordine del giorno in 12 minuti. Segno anche dell'assenza di interventi da parte delle minoranze che ormai raramente intervengono sugli argomenti in discussione.

La notizia di una certa consistenza è l’avvio della demolizione dell’ex Sisma, data dal sindaco nella sue comunicazioni. ‘’Oggi (ieri ndr) è una giornata storica, perché è stato abbattuto il primo muro dell’ex bulloneria Sisma’’ dice Bruno Toscani in apertura di seduta.

Poi alcuni punti di routine su variazioni di bilancio e l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 che, spiega l’assessore alla finanze Stefano Cittadino, ‘’è la somma del bilancio comunale e di quelli delle diverse società partecipate dal comune’’. Si tratta di Conser Vco, Coub, Seo, Acque Novara Vco e Ciss. Un bilancio, positivo, per la cifra di 978.211 euro, 66 mila in più rispetto all’anno passato.

L’altra novità, ma a margine e per nulla politica, è stata la prima seduta consiliare che ha visto Massimo Gervasoni, amministratore di Villadossola nella doppia veste di assessore e di neo allenatore della Juventus Domo. In consiglio, ricordiamolo per la cronaca, siede anche Michale Nino: il presidente del consiglio è pure allenatore delle giovanili dei granata.