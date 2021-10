Meteo, l'allerta passa da arancione a rosso: previsti peggioramenti in serata

L’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte per il nostro territorio alza dal 5 ottobre la soglia di rischio da Arancione a Rosso.



Una vasta area di pressione atlantica è causa di forte instabilità sulla nostra regione, con precipitazioni molto forti attese per oggi ed in particolare dalla sera e fino alla prima parte della mattinata di domani.



Per il Vco, Arpa prevede: estese esondazioni dei corsi d'acqua e diffusi fenomeni di versante. Attenuazione dei fenomeni dalle ore centrali della giornata di domani a partire da ovest.



Luca Sergio di MeteoLive Vco presenta alcune interessanti ed allarmanti osservazioni: «Come anticipato, attenzione a questa sera e la notte di martedì. Siamo già a 140 mm in alcuni settori del Vco. Da ieri sera i laghi hanno iniziato a salire. Devastante la situazione in Liguria, ancora una volta neanche i modelli meteo riescono a capire, a 24 ore dall'evento, che al posto dei 100 mm previsti in 24 ore ne fa 600!».