Una donna è stata investita intorno alle 12,30 in via Scapaccino. E' successo all'incrocio con via Cassino. La donna stava attraversando la strada quando è stata urtata da un camion.

Subito soccorsa è stata trasportata da un'ambulanza al vicino ospedale. Sul posto per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell'invstimento la Polizia Locale domese.