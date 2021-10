Sono stati premiati i vincitori di Intreccincantiere

Il 12 Ottobre nella splendida location di Spazio Lineapelle presso Palazzo Gorani a Milano, ha avuto luogo la premiazione della settima edizione di INTRECCINCANTIERE, fashion contest di Manifattura di Domodossola e del suo brand ATHISON.

La premiazione si è aperta con un caloroso saluto di Giuseppe Polli, Presidente di Manifattura di Domodossola, il quale ha lodato gli oltre ottanta partecipanti al concorso e che, nonostante le distanze imposte dalla pandemia e l'impossibilità di toccare con mano gli intrecci, sono comunque riusciti a realizzare prototipi di pregio. La cerimonia è proseguita con l'intervento della padrona di casa Fulvia Bacchi (Direttore Generale UNIC) che ha ricordato come Lineapelle sia da sempre partner del concorso perché crede fermamente nelle iniziative che collegano il mondo del lavoro e le scuole. Madrina dell'evento da alcune edizioni, Lara Magoni (Assessore al Turismo, Marketing e Moda di Regione Lombardia) ha incoraggiato i giovani artigiani che grazie al loro estro hanno dato prova di grande creatività distinguendosi tra gli altri. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Domenico De Angelis (Condirettore Generale del Banco BPM): "La creatività non si può esportare, i nostri ragazzi si trovano al posto giusto al momento giusto e Intreccincantiere è un'occasione da non perdere".

Una particolare attenzione è stata dedicata all'accessorio che si è aggiudicato il premio Pelletteria: la borsa, sviluppata dall'azienda in tre varianti colore, entrerà a far parte della collezione Athison e sarà presentata in anteprima il 29 ottobre. La borsa sarà anche acquistabile on-line sulla piattaforma Mirta.com, l'e-commerce di riferimento per gli accessori di lusso, nonché partner dell'iniziativa.

I vincitori che hanno ricevuto una targa e un riconoscimento in denaro sono stati:

Interior design: Stefano Avondo, Fabio Grandinetti Parise e Beniamino Mecca (ACME, Novara)

Calzatura: Maria Manrique e Daniela Perdomo (NABA, Milano)

Gioielleria: Ilaria Strozzi (Accademia di Belle Arti di Brera, Milano)

Pelletteria: Giovanni Matola (IUAD - Accademia della Moda, Napoli)

La giuria d'eccezione che aveva decretato le creazioni migliori era composta da: Chiara Bottoni (giornalista caposervizio di MF Fashion), Paola Bulbarelli (giornalista di moda de Il Foglio e LA VERITÀ'), Tommaso Cancellara (Direttore Generale Assocalzaturifici Italiani e Amministratore Delegato MICAM), Martina Capriotti (co-founder di mirta.com), Danny D'Alessandro (Direttore Generale Assopellettieri e Direttore Mipel), Stefano De Pascale (Direttore Generale FEDERORAFI), Giulia Garbi (agente immobiliare e conduttrice Tv), Fabiana Giacomotti (giornalista e docente di Scienze della Moda presso l'università La Sapienza) e Eiko Koga (Presidente e Ceo Mitsubishi Italia).

Insieme alla premiazione, ha avuto luogo anche la vendita benefica delle migliori creazioni realizzate nelle edizioni passate del concorso Intreccincantiere.

proventi delle vendite saranno interamente devoluti al progetto LEaTher'S Work della Cooperativa Sociale Girasole di Firenze, da anni impegnata nella formazione e neN'inserimento lavorativo di persone con fragilità attraverso l'arte della lavorazione della pelle.

Per tutti coloro che vorranno cimentarsi con gli intrecci di Manifattura di Domodossola, l'appuntamento è a novembre con il lancio della nuova edizione di Intreccincantiere 8.