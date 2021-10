Truffa telefonica: una finta raccolta fondi per bambini malati di cancro

Attenzione alle truffe. È il monito che arriva dalle forze dell'ordine: negli ultimi giorni sedicenti volontari di fantomatiche associazioni contattano telefonicamente le persone, soprattutto anziani, per chiedere soldi per l'acquisto di libri e giochi per bambini malati di cancro. Si tratta di un tentativo di truffa, anche perché nessuna associazione del territorio, né tantomeno la Lilt, come rimarcato dal presidente provinciale Francesco Pesce, sta promuovendo donazioni con raccolta di contanti. Ovviamente l'invito in questi casi, quando si riceve una telefonata del genere, è di allertare immediatamente le forze dell'ordine.