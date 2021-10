Portali e app per scoprire la Val d'Ossola: il digitale è al servizio del turismo

Le tecnologie digitali permettono sempre più spesso di accedere a informazioni e servizi turistici di qualità in modo rapido e semplice. Anche la Val d'Ossola può oggi contare su applicazioni e portali dedicati, con i quali cittadini e viaggiatori possono migliorare la propria esperienza sul territorio: ecco alcune delle proposte più interessanti.





Il boom delle applicazioni mobili nel settore turistico

Le applicazioni per dispositivi mobili offrono oggi un ventaglio pressoché infinito di opportunità. Era inevitabile, dunque, che anche il comparto turistico si servisse di questi strumenti per venire incontro alle esigenze di coloro che raggiungono un dato territorio, con soluzioni sempre più a misura di utente.

Proprio il turismo è uno dei settori che ha visto in questi anni crescere le iniziative digitali, con proposte volte tanto a informare e garantire l'accesso a servizi di pubblica utilità quanto a permettere prenotazioni rapide e contatti sempre più diretti tra operatori e viaggiatori. In questo senso le app e le piattaforme web hanno rappresentato uno strumento essenziale per tutti gli attori coinvolti nella filiera, inclusi enti pubblici e organizzazioni che possono sfruttare le soluzioni digitali per una promozione efficace del territorio.

VisitOssola, il portale per scoprire i segreti della Valle

VisitOssola è un progetto tanto ambizioso quanto efficace, che porta sugli schermi degli utenti tutte le informazioni utili per scoprire la Val d'Ossola. Nato come sito ufficiale per la promozione turistica del territorio, oggi il portale vanta una mole di consigli davvero ampia, con un'approfondita categorizzazione dei contenuti e soluzioni per tutti i tipi di turista.

Su VisitOssola è possibile trovare itinerari naturalistici e percorsi all'interno dei borghi storici dislocati sul territorio, ma anche avere un rapido riscontro sulle strutture ricettive presenti in zona e sui collegamenti offerti dai mezzi pubblici, così da poter organizzare in maniera completa il proprio soggiorno senza dover accedere ad altri siti web.

Per chi, poi, è alla ricerca di esperienze particolari da vivere in valle, molto interessante è l'apposita sezione che permette di scoprire attività e opzioni dedicate, per esempio, alle famiglie con bambini o agli amanti della storia e della cultura. Insomma, una guida virtuale a tutto tondo che permette a chi vuole raggiungere la Val d'Ossola di avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per un viaggio su misura.





Le salite del VCO per gli amanti delle due ruote

Le salite del VCO è una manifestazione turistico-sportiva e di solidarietà dedicata a cicloamatori e cicloamatrici, che si tiene nel territorio compreso tra il Canton Vallese e il Canton Ticino. Per gli amanti della bicicletta e della natura, si tratta di un appuntamento imperdibile che coniuga l'esperienza sportiva alla scoperta di un territorio ricco di sorprese, tra fiumi, laghi e paesaggi che lasciano senza fiato per la loro incontaminata bellezza.

All'evento è oggi dedicato non soltanto un sito web ricco di informazioni, ma anche un'app per dispositivi mobili che può essere considerata un vero e proprio tesserino personale di riconoscimento, oltre che una guida per conoscere le salite e i percorsi da completare. Chi utilizza l'app Le salite del VCO, inoltre, può contare su sconti speciali per l'acquisto di prodotti enogastronomici e di artigianato locale, oltre che per pacchetti turistici completi da utilizzare sul territorio.

Big History Valdossola, l'app per gli amanti della storia

Un'altra applicazione molto interessante, soprattutto per chi desidera approfondire la conoscenza storica del territorio della Val d'Ossola è Big History Valdossola: realizzata da un gruppo di 25 studenti italiani, l'app permette di avere una visione multidisciplinare con incursioni tra arte, storia e geologia nelle diverse epoche.

Big History Valdossola è uno strumento imperdibile per avere a portata di mano un quadro chiaro e approfondito del percorso che, dalla nascita geologica di quest'area, porta fino ai giorni nostri: un'app preziosa, resa ancora più interessante dal fatto di essere il frutto del lavoro di giovani legati alla propria terra.