Presentate Pino e Pina, le mascotte de 'Le salite del Vco'

Lei era stata mostrata in anteprima durante la presentazione de Le Salite del VCO 2021; ora è arrivato anche il suo compagno: sono Pina e Pino, le bellissime sculture lignee intagliate al laser che sono realizzate da Doriano Piana nella valle dei “grаtagamül” (Valle Strona).

Pina e Pino sono le mascotte ufficiali de Le Salite del VCO 2021 ma soprattutto, grazie a loro, è possibile sostenere la UILDM del Verbano Cusio Ossola, di Novara e di Biella, da lungo tempo partner dell’evento.

Il ricavato della vendita delle due sculture (€ 40,00 la coppia) sarà infatti devoluto all’instancabile associazione che si fa carico di tanti servizi a favore delle persone, sempre più spesso lasciate senza assistenza in questi tempi difficili, colpite da patologie neuromuscolari o da malattie genetiche e delle loro famiglie.

Grazie a UILDM e a TeleThon viene portata avanti l’importante lotta contro la distrofia muscolare e, in parallelo, la ricerca contro le malattie genetiche di cui sono vittime ancora oggi tante persone in Italia e nel mondo.

Ora sono disponibili le prime 10 copie di Pina e Pino: in base alle richieste ne verranno eventualmente prodotte altre.

Pina e Pino potranno essere ritirati presso:

• Lilo Sport, via Novara, 26 fraz. Gabbio di Casale Corte Cerro (fra Gravellona Toce e Omegna), tel. 0323 866148

• Editmedia, via De Angeli, 73 Omegna, tel. 0323 887111

Pagamento alla consegna: non si effettuano spedizioni.

Le Salite del VCO continuano!

Mentre si veleggia verso quota 300 iscritti è intanto ancora possibile iscriversi a Le Salite del VCO, iniziate il 1º giugno e in programma fino al 31 ottobre con 11 ascese su strada e, grande novità del 2021, 9 percorsi in MTB, nella cosiddetta “Provincia Azzurra” del Verbano, Cusio, Ossola, nel Nord del Piemonte.

Le Salite potranno essere affrontate quando si vuole, da soli o in compagnia (opzione consigliata), solo per il piacere di mettersi alla prova e di godere degli straordinari paesaggi che fanno da sfondo a questi percorsi.

Il grande ritorno, dopo 4 anni, de Le Salite del VCO è stato caratterizzato anche dal lancio di una nuova APP che consente non solo di avere sempre sotto mano tutti i dati relativi alle salite, ma anche di registrare in tempo reale – tramite appositi checkpoint – la propria uscita e quindi di verificare i progressi fatti nella conquista di tutte queste mete.

Sia per i percorsi su strada sia per quelli in MTB sono previsti i tradizionali punti di convalida, che attesteranno l’attività svolta. Un più funzionale QR-Code presso negozi, bar, circoli, ristoranti, alberghi e (novità!) rifugi alpini sostituirà però il classico timbro di convalida. Iscrizioni e invio del gadget avverranno esclusivamente online, grazie al supporto di un sito web completamente rinnovato e a un utilizzo intensivo dei principali social network (Facebook, Istagram, YouTube), gestiti in un’ottica di servizio e di interattività.

Iscriversi conviene!

L’iscrizione a Le Salite del VCO dà diritto a ricevere la bellissima maglia ufficiale dell’iniziativa direttamente a domicilio; sono poi a disposizione di ogni iscritto l’APP ufficiale con tutte le informazioni necessarie per effettuare i percorsi e, sul sito, alcuni contenuti esclusivi.

Inoltre gli iscritti potranno usufruire di pacchetti turistici ad hoc e di super sconti su prodotti tipici “consigliati da noi” presso i negozi convenzionati.

Tutte le informazioni sulle Salite e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito www.salitedelvco.it, in continuo aggiornamento.