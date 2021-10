Nasce 'Giovani Ossolani' per rilanciare i bus notturni

Sui social sta nascendo un gruppo che ha intenzione di raccogliere le idee e le proposte dei giovani ossolani per portarle all'attenzione delle amministrazioni, locali e provinciale. “Attualmente -spiega il promotore dell'iniziativa, Manuel Imperiale- vi partecipano circa 50 persone, ma il gruppo è appena nato ed è in costante crescita. Un'unione di persone con tanta voglia di fare e tante idee da sviluppare”.

“Una prima idea che potrebbe essere utile per la ripartenza post Covid -spiega- , potrebbe essere quella dei bus notturni, che aveva già lanciato qualche anno fa Tiziano “Tanza” Tanzarella. Oggi come non mai potrebbero diventare un importante strumento di rilancio e di sicurezza: chi si vuole spostare in Ossola oggi dopo le 21 senza un mezzo proprio rimane bloccato. I mezzi notturni potrebbero essere un ottima iniziativa non solo per supportare i locali e le attività Ossolane, le feste campestri e gli eventi organizzati da Comuni, Proloco e associazioni, aiutando anche a contrastare ildisturbo della quiete notturna e della Guida in stato di ebbrezza. Chi voglia fare parte di questo gruppo può accedere attraverso il link https://chat.whatsapp.com/EPCQ6lQlSZLCm6eiQIGmZV”.