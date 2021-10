Parte domani il Capitolo Generale dei Rosminiani

Il Sacro Monte Calvario si appresta ad ospitare religiosi rosminiani da tutto il mondo. Si terrà a Domodossola dal 24 al 30 ottobre il Capitolo Generale, che prevede un momento di preghiera, la discussione e in seguito le elezioni del nuovo Padre generale che guiderà l'Istituto della Carità dei Rosminiani. Don Vito Nardin eletto Padre Generale nel 2013 lascia l'incarico per raggiunti limiti di età.

«È previsto - spiega il rettore del Sacro Monte Calvario Michele Botto Steglia - l'arrivo di 23 padri rosminiani provenienti da tutto il mondo, religiosi scelti dai vari confratelli presenti nelle parti del mondo in cui i rosminiani prestano il loro servizio. È un grande momento significativo per noi rosminiani, ma anche un tempo di grazia per la Chiesa Universale tanto amata da Rosmini».

I Rosminiani si sono preparati al Capitolo con la preghiera del “Veni Creator”. L'istituto della Carità è presente oltre che in Italia in Inghilterra, Irlanda, Tanzania, Kenya, Stati Uniti , Venezuela, India e Nuova Zelanda.