La Cestistica cerca la prima vittoria in campionato contro il Trecate

Torna sul parquet la Cestistica, che domani affronterà Trecate in trasferta. Una settimana non facile per coach Massimo Marchi, con le notizie che arrivano dall'infermeria pessime.

"Purtroppo -spiega il direttore sportivo Tomaso Ripamonti- gli esami cui è stato sottoposto Paolo Bellia hanno dato un esito infausto: rottura del legamento del ginocchio e lungo stop. Anche il nostro Donaddio ha avuto una brutta diagnosi: rottura del menisco e un mesetto almeno di stop. La sola nota positiva è che dovremmo recuperare Carusi, che potrebbe giocare qualche minuto. Siamo contati, ma l'obiettivo è quello di provare a conquistare la prima vittoria in campionato dopo lo stop nel finale contro Borgo Ticino” conclude Ripamonti.