Il 31 ottobre Domodossola saluterà la partenza di don Riccardo

Domenica 31 ottobre Domodossola saluterà don Riccardo Zaninetti ringraziandolo per quanto ha fatto in particolare per i giovani e l'oratorio.

Don Riccardo Zaninetti, dopo sette anni di servizio all'oratorio di Domodossola, ha lasciato la parrocchia per andare a svolgere la sua opera pastorale, come parroco, a Pallanza. Alle 11 sarà celebrata la messa nella chiesa Collegiata, alle 12.30 seguirà il pranzo nella tensostruttura dell'oratorio.

Per il pranzo è necessaria la prenotazione entro il 25 ottobre e il green pass ottenuto con il vaccino o il tampone negativo nelle 48 ore precedenti.

Chi desidera partecipare al regalo per don Riccardo può versare il suo contributo all'ufficio parrocchiale o presso l'oratorio.