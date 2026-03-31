Il ciclismo tra parole e musica: arriva “Amaro del Ciclista Talk”

Un viaggio nel cuore del ciclismo, tra racconti, emozioni e memoria sportiva. È questo lo spirito di “Amaro del Ciclista Talk”, l’appuntamento in programma il 10 giugno alle ore 21 alla Dispensa di MìMì, che porterà a Domodossola due voci tra le più amate dagli appassionati: Riccardo Magrini e Luca Gregorio.

La serata sarà un intreccio di parole e musica, un racconto dal vivo fatto di aneddoti, episodi curiosi e grandi imprese che hanno segnato la storia delle due ruote. Un format coinvolgente, capace di unire narrazione e intrattenimento, pensato per un pubblico di appassionati ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo del ciclismo attraverso le sue storie più autentiche.

Luca Gregorio è giornalista, voce e volto di Eurosport e Bike Channel, tra i principali narratori televisivi del ciclismo contemporaneo. Al suo fianco Riccardo Magrini, per tutti “Il Magro”: professionista dal 1977 al 1986, ha conquistato una tappa al Giro d’Italia e una al Tour de France, per poi diventare una delle voci più riconoscibili come commentatore e opinionista di Eurosport.

L’evento prende il nome dall’Amaro del Ciclista, prodotto dalla Distilleria Casoni, realtà emiliana che negli ultimi anni ha saputo conquistare visibilità anche nel mondo bike, arrivando a sostenere iniziative e premi di settore come quelli dell’Italian Bike Festival.

Dietro al nome e all’etichetta si nasconde una storia affascinante, che affonda le radici all’inizio del Novecento. L’immagine del ciclista raffigurato sulla bottiglia è infatti ispirata al bisnonno dell’attuale amministratore delegato, Paolo Molinari. Nel 1904, ogni settimana, percorreva in bicicletta oltre 130 chilometri da Finale Emilia fino a Fiumalbo per raggiungere la fidanzata, affrontando strade sterrate e un dislivello impegnativo. Ad attenderlo, all’arrivo, c’erano uno zabaione e un bicchierino di amaro alle erbe dell’Appennino, pensato per ridargli energia dopo la fatica.

È proprio da quella tradizione familiare che nasce l’idea dell’Amaro del Ciclista, un prodotto che vuole rendere omaggio a imprese semplici ma straordinarie, simbolo di passione e determinazione. Un racconto che si intreccia anche con la storia della famiglia Casoni, protagonista di un percorso imprenditoriale che ha portato l’azienda a crescere fino a una dimensione internazionale, senza dimenticare le proprie radici.

La serata di Domodossola sarà quindi molto più di un evento: un’occasione per riscoprire il ciclismo come patrimonio di storie, personaggi e imprese che continuano a parlare al presente.