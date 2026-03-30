Andosso diventa un museo a cielo aperto: un percorso tra arte e fauna alpina

La Pro Loco di Vagna valorizza la borgata di Andosso nel comune di Domodossola. Il 12 aprile verrà inaugurato un percorso didattico e naturalistico ideato dalla Pro Loco di Vagna che in particolare intende far conoscere gli animali del territorio.

L'ente ha ottenuto per la realizzazione del progetto un contributo dalla Fondazione Comunitaria del Vco. Il giorno dell'inaugurazione sono previste una visita guidata e una conferenza tenuta da Radames Bionda responsabile del Settore gestione e conservazione delle risorse naturali delle Aree Protette ed esperto di fauna alpina.

"Negli ultimi anni il nostro territorio ossolano- ha spiegato il presidente della Pro Loco di Vagna Alessandro Prina - ha conosciuto un fenomeno di grande interesse naturalistico: il ritorno di molti animali tipici della fauna selvatica locale, dagli ungulati ai grandi carnivori. Si tratta di una presenza che testimonia la vitalità e la qualità ambientale del territorio e che, al tempo stesso, restituisce agli abitanti un legame autentico con le proprie radici. Il progetto intende valorizzare la borgata di Andosso sia dal punto di vista artistico sia da quello naturalistico, creando un percorso che racconti la fauna selvatica attraverso l’arte. L'iniziativa trasforma il borgo in un museo a cielo aperto".

In particolare verranno posizionate otto opere dipinte su sagome raffiguranti ciascuna un animale del bosco. Le opere sono realizzate con colori acrilici dal pittore ossolano Renzo Foglietta, noto per la sua capacità di unire il linguaggio figurativo alla sensibilità verso la natura. Le opere verranno accompagnate da piccoli pannelli informativi sull'animale.Il programma del 12 aprile prevede alle 14.25 il ritrovo a Vagna davanti alla chiesa di San Brizio.

Alle 15.30 la partenza della camminata da Vagna ad Andosso con le guide Seo Cai di Domodossola e accompagnata anche da letture e racconti dedicati agli animali proposte da Paola Giavina. Alle 15.30 è previsto l'arrivo ad Andosso e la presentazione del progetto.

Seguito dall'intervento di Radames Bionda che offrirà un approfondimento culturale sul valore ecologico del ritorno degli animali selvatici nei nostri territori. Seguirà l'inaugurazione ufficiale del percorso con la visita guidata alle installazioni artistiche e per finire un momento conviviale.