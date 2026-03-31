Grande partecipazione per Viva Vittoria Vco: raccolti 23mila euro per il Centro Antiviolenza

Il team di Viva Vittoria Vco desidera esprimere la propria più profonda gratitudine a tutta la popolazione per il lavoro, i contributi e la gioia con cui avete reso speciale la giornata di ieri, 29 marzo 2026.

Siamo profondamente commosse: la partecipazione, l’entusiasmo e l’energia condivisa hanno trasformato questo evento in qualcosa di straordinario. Siamo certe che Anna abbia gioito insieme a noi; dedicarle la giornata è stato un gesto che ha unito cuore, memoria e comunità.

Un ringraziamento particolare va a Matteo e Mauro, che sono stati per tutti esempio di compostezza, dignità e altruismo. La loro presenza ha dato un valore ancora più intenso e umano all’iniziativa.

Sul fronte economico, la sola giornata di ieri ha permesso di raccogliere 23.000 €. Sarà nostra premura comunicare quanto prima la cifra esatta che verrà devoluta al Centro Antiviolenza Vco, una volta concluse le vendite delle coperte ancora disponibili e contabilizzate le donazioni che stanno pervenendo.

Per ora, un grazie sincero e collettivo.

A presto, con nuovi aggiornamenti e con la stessa forza che ci avete dimostrato.

Il team Viva Vittoria Vco