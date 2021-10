Alla Zamboni i lumini in ricordo dei caduti sul Monte Rosa

Lunedì 1° novembre la Sezione CAI di Macugnaga, propone la salita alla conca Pedriola (rifugio Zamboni) per la deposizione dei lumini in ricordo di coloro che sono caduti sul Monte Rosa.

Appuntamento alle ore 8.30 a Pecetto, piazzale della seggiovia.



All’escursione possono partecipare tutti gli appassionati di montagna che vogliono rendere omaggio in particolare a quegli alpinisti che morti sul Monte Rosa, riposano tuttora all’ombra della grande parete Est.



Quest’anno verrà posata una targa in ricordo di Horace-Bénédict de Saussure presso la grotta “Oratorio” dove il precursore dell’alpinismo bivaccò nel luglio del 1789.



Lo scenario autunnale regala magici colori. Larici dorati immersi in profondi silenzi e la maestosità della montagna con i suoi silenzi.



Info: Antonio 333 314 73 73 oppure Roberto 340 268 29 25.