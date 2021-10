''Non sono un corrotto: la mia vita messa in croce per oltre 2 anni''

"Non c'è stata nessuna corruzione, è un ottimo risultato dopo 30 mesi in cui sono stato messo in croce e la mia vita e quella dei miei cari è stata distrutta". Lo dice all'Ansa l’ex giudice Carlo Crapanzano dopo la sentenza con cui è stato accusato di abuso di ufficio, ma assolto da quello più grave di corruzione.

"L'abuso d'ufficio mi è stato contestato perché avrei dovuto astenermi in due sentenze perché conoscevo i ricorrenti, valuteremo con i miei legali se presentare ricorso in appello", ha aggiunto l'ex giudice che ricorda di aver emesso quand’era giudice 22 mila sentenze. E' caduta dunque l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, mentre è rimasta in piedi quella di abuso di ufficio legata a solo due episodi.

La pena di 2 anni per il reato di abuso che riguardava anche l'accesso abusivo al sistema SDI per controllare una persona, stata sospesa.