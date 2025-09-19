 / Cronaca

19 settembre 2025, 10:21

Escursionista disperso in Valle Anzasca: in corso le ricerche del soccorso alpino

Una persona è probabilmente precipitata e non è più visibile ai compagni. Sul posto anche i militari del Sagf

Proseguono le attività del soccorso alpino sulle montagne dell’Ossola. I soccorritori sono attualmente impegnati in Valle Anzasca nella ricerca di una persona che risulta non più visibile ai compagni di escursione e che, probabilmente, è precipitata. L’allarme è giunto al soccorso alpino tramite un dispositivo elettronico che la persona ha con sé. Sul posto anche i militari del soccorso alpino della guardia di finanza.

