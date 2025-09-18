 / Cronaca

Alpe Prà, cercatore di funghi non rientra: trovato morto

Inutili i soccorsi, sul posto le autorità per chiarire le cause del decesso

Foto archivio

Giovedì sera, intorno alle 19, sono scattate le ricerche per un cercatore di funghi nella zona dell’Alpe Prà, sopra Pieve Vergonte. L’uomo era uscito al mattino insieme a un amico, con cui aveva fissato l’appuntamento per il pranzo all’alpe. Quando l’amico è tornato, ha trovato soltanto una cassetta di funghi ma nessuna traccia di lui. Poco dopo il corpo è stato rinvenuto senza vita. Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le cause del decesso.

