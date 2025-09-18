Alpe Prà, cercatore di funghi non rientra: trovato morto

Giovedì sera, intorno alle 19, sono scattate le ricerche per un cercatore di funghi nella zona dell’Alpe Prà, sopra Pieve Vergonte. L’uomo era uscito al mattino insieme a un amico, con cui aveva fissato l’appuntamento per il pranzo all’alpe. Quando l’amico è tornato, ha trovato soltanto una cassetta di funghi ma nessuna traccia di lui. Poco dopo il corpo è stato rinvenuto senza vita. Le autorità competenti sono al lavoro per chiarire le cause del decesso.
giovedì 18 settembre
