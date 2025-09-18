 / Cronaca

18 settembre 2025

Pieve Vergonte, uomo scomparso all’Alpe Pra mentre cercava funghi

Era uscito stamattina, un amico ha dato l’allarme a mezzogiorno

Preoccupazione a Pieve Vergonte per un uomo che questa mattina era salito all’Alpe Pra per raccogliere funghi e raggiungere la propria baita. Da mezzogiorno un amico non ha più sue notizie e ha lanciato l’allarme. Sono in corso le ricerche.

Redazione

