Pieve Vergonte, uomo scomparso all’Alpe Pra mentre cercava funghi

Preoccupazione a Pieve Vergonte per un uomo che questa mattina era salito all’Alpe Pra per raccogliere funghi e raggiungere la propria baita. Da mezzogiorno un amico non ha più sue notizie e ha lanciato l’allarme. Sono in corso le ricerche.
In Breve
giovedì 18 settembre
mercoledì 17 settembre
martedì 16 settembre
lunedì 15 settembre
domenica 14 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?