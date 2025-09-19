E' Tiziano Pirazzi: il fungiatt trovato senza vita nei boschi dell’Alpe Prà

Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Tiziano Pirazzi, 67 anni, cercatore di funghi di Pieve Vergonte. Il suo corpo è stato rinvenuto nella serata di giovedì nei boschi dell’Alpe Prà, sopra Fomarco, una zona che conosceva bene e dove possedeva una baita.

Avrebbe dovuto incontrare un amico per il pranzo in baita, ma quando quest’ultimo è arrivato ha trovato solo una cesta colma di funghi e nessuna traccia dell’uomo. Dopo aver atteso inutilmente e aver tentato invano di contattarlo, ha lanciato l’allarme.

Le ricerche sono scattate nel pomeriggio con l’intervento congiunto di Soccorso alpino civile, Sagf di Domodossola e Vigili del Fuoco, supportati dall’elicottero Drago. Purtroppo, il ritrovamento ha confermato i timori: Pirazzi era caduto in un dirupo e per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Una vita tra sport e solidarietà

Pirazzi era conosciuto per il suo amore per la bicicletta. Ex dipendente di una fabbrica di Pieve Vergonte, da pensionato si era dedicato alle due ruote e con la compagna Milena Dipietrantonio aveva infatti intrapreso numerosi tour su due ruote in giro per il mondo, dando vita al progetto benefico “Mi & Ti”, che univa la scoperta di nuovi luoghi a iniziative solidali.