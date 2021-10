S’intitola “Da Druogno ad Albogno, un percorso tra arte, fede e identità” la conferenza organizzata dal Comune di Druogno per oggi, sabato 30 ottobre e a cura del prof. Gianvittorio Moro. L’appuntamento è fissato alle 15.30 alla biblioteca (ex oratorio San Giulio). Nel pomeriggio è previsto poi il trasferimento ad Albogno per la visita guidata di “Casa Mattei”.