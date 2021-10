Prima Categoria, ennesimo derby in Ossola: c'è Varzese-Fomarco

Un altro derby in Ossola. E’ Varzese-Fomarco. La ottava giornata di Prima mette di fronte i granata di Lipari e i bianco verdi di Piccinini. Formazioni che in questa fase vivono momenti diversi. La Varzese è a metà classifica (10 punti) e arriva dal successo in quel di Feriolo, partita che è costata anche la panchina al tecnico locale Occhetti, sostituito da Pissardo . I granata dunque stanno bene mentre il Fomarco è ancora in difficoltà sul fondo classifica ( 4 punti). Sinora la formazione di Piccinini non ha ancora vinto una partita, racimolando solo 4 pareggi e 3 sconfitte.

‘In casa’ gioca anche la Virtus Villa. Ospita il Trecate,formazione che appare meno tosta di quella della passata stagione. I biancocelesti (13 punti) hanno risalito bene la classifica. Confermato l’avvio di campionato con alcune difficoltà, i ragazzi di Massoni hanno messo la quinta e si sono già insediati alle spalle di Cannobiese e Momo.

Trasferte per Ornavassese e Crevolese. I neri di Fusè, impegnati a Ghemme, non stanno andando bene. A chi scrive non erano per nulla dispiaciuti contro la partita persa col Villa. Ma i risultato dicono che è un momento difficile e l’ultimo posto in classifica a 4 punti lo conferma.

La Crevolese, che gioca a Borgolavezzaro, deve ancora digerire il primo ko interno, quello di domenica col Villa. Il quarto posto di classifica (11 punti) dice però che la squadra c’è. Oltre che col Villa i gialloblù hanno perso solo col Momo, ma soprattutto la squadra appare ben messa.