''E' stata una vittoria di gruppo. La squadra si è unita dopo il ko con l'Arona''

''Una vittoria molto importante perché abbiamo anche superato in classifica altre squadre. Dobbiamo andare avanti così, continuando a lavorare sodo’’.

Il tecnico della Juventus Domo, è soddisfatto. I granata vincono a Dormelletto (1-0) e conquistano la seconda vittoria esterna della gestione Gervasoni dopo quella con il Valduggia.

Tre punti d’oro. Per i granata che ora avranno due partite interne.

‘’E’ stata una bella vittoria, di gruppo. Un gruppo unito che ha dimostrato di esserci – rimarca Massimo Gervasoni - . Dopo il ko con l’Arona abbiamo lavorato bene in settimana anche grazie all'aiuto di Graziano Pratini: la bella partita fatta a Dormelletto lo conferma. In difesa siamo stati sempre attenti e non abbiamo subito molto tranne due azioni nel I tempo, con due interventi buoni di Bleve. Anche a centrocampo e davanti la squadra si è mossa bene e forse ci stava un rigore per noi. Nel secondo tempo, Pesce ha collezionato un bel gol e poi ci siamo difesi ordinatamente senza subire grosse pressioni da parte loro’’.