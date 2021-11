Come indossare un orologio in acciaio con stile

Migliora il tuo stile imparando a indossare correttamente l'orologio. Questa guida include tutte le regole generali e gli errori da evitare.

Un orologio è come un gioiello: bisogna saperlo indossare. Esso rappresenta un vero Status Quo, definisce la personalità ed è in grado di coniugare fascino e stile. Alcune semplici regole ti aiuteranno a mostrare il tuo orologio nel suo massimo splendore, per cui, sì, in questo caso “l’abito (e come indossarlo) fa davvero il monaco!”.

Tutta una questione di polso?

Spesso si preferisce optare per il polso sinistro, perché? È un retaggio culturale abbastanza saldo che vede le proprie radici nella maggioranza dei destrimani esistenti, per cui, portare l’orologio al polso sinistro, era essenzialmente una questione pratica perché rendeva più semplice l’azione di caricare l’orologio quando ancora essi funzionavano a carica. Al giorno d’oggi esistono moderni orologi automatici ma moltissime persone restano fedeli alla tradizione continuando ad indossare l’orologio sul polso sinistro.

Il segnatempo, inoltre, va posizionato accanto alla protuberanza dell’osso che sporge all’esterno del polso, ovvero l’ulna. In questo modo, quando starai in piedi, sarà visibile solo una piccola parte dell’orologio sporgere dal polsino della camicia; in caso di maglia a manica lunga, invece, il segnatempo si vedrà completamente solo piegando il braccio.

Gli errori da evitare

A proposito di Bon Ton, mai indossare il segnatempo sul polsino e, meno che mai, vicino alla mano! In entrambi i casi, infatti, si rischia una caduta di stile.

Il cinturino deve essere ben saldo al polso così da evitare che un cinturino troppo largo vada su e giù per il polso infastidendo la vista di chi ci guarda ma anche producendo un suono sgradevole (specialmente se è in metallo). Un consiglio: prova a mettere un dito tra il cinturino stesso ed il polso, se ci riesci vuol dire che il cinturino è ben regolato.

Si consiglia anche di evitare orologi con una cassa troppo grande. Sarebbe meglio rientrare in un range di 34-40 millimetri per entrambi i sessi.

Abbinamenti

Qualunque sia il modello che si indossa, esso deve saper valorizzare l’outfit. Il contesto è sicuramente importante, per cui, per il lavoro ti consigliamo un segnatempo dalle linee eleganti con quadrante semplice, mentre per il tuo tempo libero vanno bene modelli più sportivi e casual.

Abbinare i metalli è fondamentale: argento con argento, oro con oro e così via. Lasciati ispirare dagli elementi metallici del tuo outfit, così come abbini cinture, scarpe o eventuali borselli, dovresti fare lo stesso anche con il tuo segnatempo. Per esempio: se indossi una cintura in acciaio l’ideale sarebbe abbinarci uno dei modelli degli orologi Breitling in grado di conferire eleganza a chi li indossa. Attenzione anche al quadrante: quelli di colore chiaro sono indicati per un uso diurno, al contrario, quelli grigi, kaki, neri o marroni sono più adatti per l'abbigliamento serale.