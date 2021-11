Villa indenne a Momo. L'Ornavassese ritrova la vittoria

Arrivavano entrambe da 5 vittorie consecutive. Sia Momo che Virtus Villa avevano infilato una cinquina di successi prima dell’incontro d’alta classifica in programma domenica. Il 2 a 2 finale è dunque la conferma dell’equilibrio in campo e delle potenzialità di entrambe.

La Virtus Villa porta via un punto prezioso dal Novarese, specie se si considera che al 58’ di gioco era sotto di due reti. La svolta porta la firma di Ghidini al 78’ e poi il rigore conquistato da Moggio e realizzato da Primatesta al 90’.

Insomma è la conferma che il Villa (17 punti) c’è, che è tornato ad insediare Momo (21 punti) e Cannobiese (24), davanti dunque di pochi punti.

Sale al terzo posto anche la Crevolese(2-1). Alessi Anghini e Casetti firmano il successo alla Pro Ghemme, successo raccolto all’89' quando tutto pare indirizzato sui binari del pari. Una conferma per la Crevolese che Chiaravallotti sta dando la giusta fisionomia alla squadra.

Secondo successo di fila per il Fomarco. Il 4 a 0 di Varzo è ridato tono alla squadra di Piccinini c he batte 2 a 0 il Carpignano. La doppietta di Schirru è la conferma che il giocatore bianco verde è in un momento di grazia che aiuta la squadra.

Boccata d'ossigeno per l'Ornavassese, che arrivava da 5 sconfitte di seguito. I neri inguaiano la Varzese battendola per 3 a 2. I gol dei neri sono di Korelic e Simone Zonca (doppietta). Per la Varzese - ancora rimaneggiata – segnano Daoro e Biselli.