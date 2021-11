Francina: ''Paghiamo una squadra troppo giovane e troppi infortuni''

Zero punti in classifica dopo 9 giornate. E’ un’annata nata male quella del Vogogna, che l’anno del covid, quando il campionato venne sospeso, era invece in testa alla classifica del girone A di Promozione.

Quest’anno la squadra ha raccolto zero punti, incassato 30 reti e ne ha segnate solo 9 (una a partita). Una situazione delicata, che non mette a rischio la panchina di Enrico Castelnuovo. ‘’Il tecnico non ha colpe e non è in discussione’’ rimarca il direttore sportivo Fabrizio Francina. Che aggiunge: ‘’Sapevamo che sarebbe stata una stagione sofferta, perché la squadra è molto giovane. Anche la fortuna non ci ha aiutato e in alcuni episodi abbiamo pagato dazio oltre il dovuto’’.

Da un po’ poi Castelnuovo è in difficoltà per troppe assenze. Domenica mancava il portiere titolare Fovanna per un infortunio alla spalla, Andrea Fernandez che è fuori da un mese, non c’era Ingignoli, mentre Scaramozza è uscito alla fine del primo tempo. Assenze che il Vogogna non si può permettere.

‘’Purtroppo poi – spiega Francina – abbiamo preso l’80 per cento dei gol su palle inattive, situazione dovuta all’inesperienza. Col Dormelletto nel secondo tempo ci siamo ripresi, abbiamo lottato mettendoli in difficoltà e nel finale abbiamo preso due reti in contropiede’’.

‘’Spiace perché i ragazzi si impegnano e non mancano mai agli allenamenti - conclude – , purtroppo manca qualcosa e vedremo se a dicembre potremo inserire due giocatori di esperienza nel reparto difensivo. Il campionato è lungo e dobbiamo cercare di arrivare almeno ai play out’’.