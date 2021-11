Donati al Soccorso Alpino di Bognanco oltre 2 mila euro in ricordo di Letizia Loretti

Una somma di 2425 euro è stata interamente devoluta al Soccorso Alpino e Speleologico di Bognanco.

Si tratta della cifra raccolta in memoria di Letizia Loretti, moglie di un soccorritore mancata qualche mese fa. La somma sarà utilizzata dalla stazione di Bognanco per acquistare attrezzatura di primo soccorso, in particolare delle nuove radio digitali.

La raccolta fondi era partita dall'idea di alcuni amici in occasione dell’ultimo saluto a Letizia, nell’agosto scorso.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno donato in suo ricordo” il commento commosso della famiglia.