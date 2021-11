Assegnati 1,6 mld di euro ai comuni per messa in sicurezza: al Vco 9.387.711,81 euro

Ammontano a 1,6 miliardi di euro i contributi assegnati dal Ministero dell’Interno ai Comuni italiani per la realizzazione di opere pubbliche e per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.

“E’ una misura importante che abbiamo fortemente voluto – commenta l’On. Enrico Borghi – e che va a complemento delle importanti risorse che in questi anni sono state destinate direttamente agli enti locali per la messa in sicurezza del territorio".

Per i comuni della Provincia del Vco le risorse ammontano a 9.387.711,81 euro e vedono come beneficiari i comuni di Aurano, Bannio Anzino, Baveno, Bognanco, Cannero Riviera, Cannobio, Casale Corte Cerro, Cossogno, Domodossola, Druogno, Germagno, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, Loreglia, Macugnaga, Omegna, Premeno, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Re, Stresa, Valle Cannobina, Villette e Vogogna.