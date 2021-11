Incidente stradale per l'allenatore del Fomarco

Non era in panchina domenica pomeriggio Tiziano Piccinini. Il tecnico del Fomarco ha saputo da casa della vittoria sonante (5-1) dei suoi ragazzi sul Comignago. L’allenatore della formazione ossolana ha riportato la frattura ad una spalla nell’incidente stradale avvenuto venerdì sera all’altezza della rotatoria sul rettilineo tra Vogogna e Pallanzeno. L’auto guidata dal tecnico è finita addosso alla rotatoria, rovesciandosi. A bordo c’erano anche due giocatori del Fomarco: Castellani e Schirru, che per fortuna hanno riportato solo lievi ferite.

Dalla redazione sportiva di Ossolanews gli auguri di pronta guarigione al tecnico del Fomarco, che domenica è stato sostituito in panchina dal suo secondo Stefano Picchetti.