È nato “TimeOut il Volley di A1 e A2 Femminile”: il gruppo social per dare voce agli amanti della grande pallavolo femminile, iscriviti anche tu!

Un gruppo social per dare voce agli appassionati della pallavolo femminile di serie A. È questa la nuova idea del gruppo editoriale More News dopo l’avvio in questa stagione del format “TimeOut”.

Da pochi giorni, infatti, è nato “TimeOut il Volley di A1 e A2 Femminile”, il gruppo pubblico di Facebook aperto a società, tifosi e giornalisti che hanno voglia di interagire sul grande mondo della pallavolo femminile italiana.

Un contenitore per dare spazio e voce a un popolo, quello degli amanti del volley “rosa”, che oltre ad essere in costante crescita, riesce ancora ad esprimere i sani valori dello sport.

Lo spirito e le prerogative del “Gruppo” sono chiare: informare e condividere notizie sempre nel pieno rispetto del pensiero altrui; bandire ogni forma di offesa, ma dare spazio a critiche costruttive; condividere storie, fatti ed eventi della pallavolo femminile che sappiano esprimere i valori di lealtà e sportività. Per accedere sarà sufficiente iscriversi sulla pagina facebook del gruppo: https://www.facebook.com/groups/467682527996994