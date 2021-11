Wide Art Vco, una serie di iniziative per la Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, l’Associazione culturale Wide Art V.C.O. , in collaborazione con il Caffè Rosmini, organizza una rassegna di tre giornate. Il progetto nasce dall’idea della giornalista Arianna Giannini, con il sostegno del docente dell’Enaip, Danilo De Regibus: “Da diversi anni scrivo e seguo da vicino la tematica, ed ho sempre percepito l’esigenza di fare qualcosa di concreto, di essere parte attiva nella lotta alla violenza, così ho contattato l’associazione Wide Art, composta da persone che stimo, per dare forma alla mia idea e insieme svilupparla” spiega la Giannini.

L’inaugurazione è prevista per giovedì 25 novembre al Caffè Rosmini, con l’apertura ufficiale dell’evento e l’introduzione alla mostra; a partire dalle 14.30 i ragazzi della classe II Operatore Vendite di Enaip spiegheranno ai presenti il loro contributo al progetto. Insieme al docente De Regibus hanno portato avanti un percorso didattico promosso da Amnesty International sul concetto di consenso, realizzando cinque cartoline e una serie di video ad essi connesse ispirati alla mostra “Com’eri vestita?”.

Venerdì 26 novembre sempre al Caffè Rosmini alle ore 18:00 una conferenza stampa di presentazione del progetto artistico. Si tratta di una mostra composta da 17 opere di artisti facenti parte del collettivo Wide Art; ogni opera è legata alla tematica della violenza sulle donne, ogni tela ha ispirato un racconto breve sulla stessa tematica. Modera l’insegnante e giornalista Francesca Zani.

Interventi: Arianna Giannini, Marianna Rampini, preside Enaip e Cristina Brasi,psicologa, criminologa e analista scientifica del linguaggio non verbale, nonché presidente di FBA-LAB, il primo laboratorio di analisi comportamentali forensi d’Italia. Di seguito i nomi degli artisti e scrittori che hanno preso parte alla mostra: Gaia Squassina,Monica Fradelizio , Silvia Stefanelli, Valentina Moretti, Sara Fradelizio, Laura Bonseri, Arianna Giannini, Danilo De Regibus, Matteo Giomi, Davide Di Donna, Pietro Baccenetti, Max Bionda, Paolo Stefanelli, Lino Di Vinci, Enrico Musenich, Francesco Altomonte, Lorenzo Antonietti, Stefano Paiuzza, Luca Tognarelli.La mostra sarà in esposizione per un mese.

Infine sabato 27 novembre sempre al Caffè Rosmini dalle ore 18:00 - dj set al femminile “Girls don’t cry” by Tza Tza, Monica Cavallo and guests.