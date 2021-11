Tentata rapina in una stazione di servizio di Cadenazzo

Ieri sera, poco prima delle 22, a Cadenazzo, presso un distributore di benzina in via Stazione, vi è stata una tentata rapina. Una donna armata di accendino e bomboletta spray è entrata nella stazione di servizio minacciando la commessa e lanciando delle fiammate all'interno del negozio a scopo intimidatorio. La rapinatrice che si è espressa in italiano senza accenti particolari, successivamente è fuggita, senza rubare nulla, dopo che la commessa ha minacciato di chiamare la Polizia.

Connotati della rapinatrice:

Donna, circa 165/170 centimetri di altezza, indossava una felpa rosa con cappuccio ed aveva il volto coperto da una mascherina chirurgica, pantaloni e scarpe da ginnastica neri.

Sul posto per le ricerche, sinora senza esito, oltre alla Polizia cantonale pattuglie della Polizia comunale di Bellinzona.

Nessuno è rimasto ferito.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55