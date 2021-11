Volley, Studio Immobiliare VCO Domo si gioca la testa della classifica

Week end di pausa, quello appena trascorso, per lo Studio Immobiliare VCO Domo . I domesi infatti hanno osservato il turno di riposo, a causa del numero dispari di squadre; stop che ha permesso al Volley Montanaro , che ha vinto invece contro l' Alessandria Pallavolo per 3 a 1, di tornare immediatamente in testa alla classifica, proprio ai danni del Domo.

I domesi hanno preparato al meglio delle loro possibilità la gara, anche se hanno un paio di giocatori non al top della condizione che si spera di recuperare per domenica. Il fattore campo potrebbe essere, questa volta più che mai, il valore aggiunto della squadra domese. Un Palaraccagni pieno potrebbe dare una spinta in più alla squadra di casa che, con una vittoria, potrebbe volare in testa alla classifica a due match dalla fine del girone di andata.