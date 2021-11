Acceso l'albero di Natale di Piazza Mercato. Pizzi: "Una gioia vedere i sorrisi dei bambini" FOTO E VIDEO

Tantissima gente in piazza Mercato per l'accensione del grande albero di Natale. "Sono felice di essere in questa piazza e vedere tanti bambini sorridenti" ha detto il sindaco Lucio Pizzi, ricordando come un anno fa all'evento hanno potuto presenziare solo lui e il parroco, don Vincenzo Barone.

"Dobbiamo affrontare ancora qualche sacrificio ma ce la faremo" ha aggiunto il sindaco prima del conto alla rovescia scandito da tutti i bimbi presenti in piazza che ha dato il via al Natale domese.

Ad allietare il pomeriggio Babbo Natale che ha distribuito le letterine ai bambini accompagnato da trampolieri, artisti e giocolieri.