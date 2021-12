Sulla rivista di bordo della United Airlines 'atterrano' i Mercatini di Santa Maria

Insieme a quelli di Norimberga, Londra, Vienna e Basilea, i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore sono gli unici italiani menzionati nell'articolo apparso sul numero di dicembre della rivista di bordo dell'americana United Airlines.

"Un risultato per noi straordinario - afferma il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini - che conferma la crescente fama del nostro evento. L'uscita è il risultato di un lavoro di squadra con il Distretto Turistico dei Laghi che ci ha permesso di avere una vetrina eccezionale senza alcun investimento economico."

Dopo i riconoscimenti della stampa italiana arriva ora questa uscita importante su una delle riviste di bordo più lette al mondo: United Airlines conta infatti una media di 13 milioni di passeggeri al mese lungo più di 350 rotte.

"Questi risultati ci spronano a fare sempre meglio e ci confortano per i grandi sforzi che abbiamo dovuto mettere in campo, quest'anno ancor di più, per organizzare in sicurezza il nostro Mercatino di Natale” dichiarano il Sindaco Claudio Cottini e il vice sindaco Sandra Garavaglia.