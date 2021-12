Aree Protette dell’Ossola, il Centro visite di Crodo apre per le festività

Aree Protette dell’Ossola comunica che a partire dal 4 dicembre fino al 9 gennaio, il Centro visite di Crodo sarà aperto nei seguenti orari: 9:00-12:00 e 14:00-17:00. Tutti i giorni escluse le date del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio 2022.

Durante questo periodo, oltre ad essere attivo per le consuete attività, il centro visite sarà anche Infopoint per l’iniziativa “Presepi sull’Acqua”. Qui potrete trovare le mappe del percorso, cartine e altro materiale informativo gratuito o a pagamento.

Il centro visite si trova in Via Bagni, 20, per informazioni al numero 0324 - 72572.