Esce oggi il singolo del giovane cantante ossolano Elteep

Il nuovo brano uscirà oggi – a mezzanotte – con l’etichetta di un’importante casa discografica americana. Il titolo è «1000volte ancora» e l’autore è Elteep, nome d’arte di Lucas Vivarelli, 15 anni, studente di Cosasca, frazione di Trontano.

Elteep, dicevamo, pubblica oggi, grazie alla Warner, il suo singolo che si potrà ascoltabile sui siti più importanti di musica ad iniziare da Spotify.

Vivarelli aveva già debuttato a 13 anni, quando ancora era studente alla scuola media di Domodossola. ‘’Ho iniziato a suonare la batteria e poi sono passato ad altri strumenti, iniziando anche a scrivere qualcosa’’ dice Lucas, per confermare una passione, quella per la musica, che lo ha visto iniziare a soli 5 anni, suonando proprio la batteria.

«E’ così ho incominciato a scrivere, cantando qualcosa sopra quello che suonavo. Oggi sono un solista puro…» racconta Lucas. Che ha colto al volo un progetto musicale lanciato per far emergere i ragazzi giovani. Il brano sarà la parte iniziale di un lavoro che uscirà a fine gennaio. Una prospettiva che si apre per Lucas anche grazie all’esperienza del suo manager, con l’aiuto del quale ha avuto accesso alle più importanti etichette della grande distribuzione.