L'albero di Natale di Santa Maria è stato acceso, al via gli eventi dei tanto attesi Mercatini FOTO E VIDEO

Con la tradizionale accensione dell'albero nella piazza centrale di Santa Maria, ha preso il via ufficialmente la tre giorni dei tanto attesi Mercatini di Natale.

I musicisti della Dirty Dixie Jazz Band! Con le loro musiche live, hanno allietato le tante persone in piazza Risorgimento. Alle 18 finalmente il Girotondo dei Bambini ha acceso le luci del grande albero di Natale. Anche quest’anno sono stati proprio i bambini, con la loro passione e creatività, ad aver curato gli addobbi originali dell’albero di Natale che rimarrà decorato e illuminato fino all’Epifania.

Al termine del Girotondo dei Bambini e dopo l’accensione dell'albero, per la prima volta a Santa Maria Maggiore l'inedito spettacolo di sand art: la sabbia ha preso vita per narrare Il triste pupazzo di neve e Il giovane Nathan, due emozionanti storie natalizie create dalla maestria dell’artista Andrea De Simone che, con l’aiuto di uno speciale tavolo vitreo retroilluminato ha realizzato in tempo reale plendidi disegni di sabbia e luce al ritmo di musica. I disegni sono stati proiettati su un maxi schermo in un vorticoso gioco polisensoriale di scoperte e sorprese.

Il percorso espositivo delle bancarelle e degli chalet aprirà lunedì mattina alle ore 9.30.