A Villette protagonisti i presepi e le leggende

In attesa del Natale Villette ospiterà domenica 5 dicembre, alle 15, l’evento “Le leggende ossolane, il mondo fantastico della Val d’Ossola”, a cura di Paolo Crosa Lenz: un percorso affascinante e magico nelle leggende delle nostre Alpi.

L'incontro (organizzato dal Comune e dalla Pro loco in collaborazione con il Cai Vigezzo) avrà luogo nella Sala Consigliare del Comune, ma la piazza ospiterà per tutto il pomeriggio una castagnata con vin brulé e cioccolata. Da domenica sarà inoltre possibile percorrere le vie del piccolo borgo vigezzino alla scoperta dei presepi allestiti negli angoli più curiosi. “Quella dei presepi – spiegano dalla Pro loco - è una tradizione che si rinnova, nel centro di Villette, ormai da più di dieci anni ed ogni anno riesce a stupire ed incantare i visitatori. Villette Vi aspetta per condividere l'emozione dell'avvento”.