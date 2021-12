Pieve Vergonte, concerto di Natale del Corpo Musicale di Fomarco

Ultimo appuntamento dell'anno del Corpo Musicale di Fomarco: il Concerto di Natale, che come da tradizione si svolge nella Chiesa Parrocchiale di Pieve Vergonte. Quest'anno l'evento sarà leggermente anticipato rispetto al solito causa impegni da parte della Parrocchia, ma i festeggiamenti del Natale sono cominciati presti un po' dappertutto. Tutta la popolazione di Fomarco, la frazione dove risiede la banda musicale, gli abitanti di Pieve Vergonte e del circondario sono invitati sabato 11 dicembre alle ore 21 nella Chiesa di San Vincenzo e San Anastasio a Pieve Vergonte.

Il concerto sarà diretto dal Maestro Fabrizio Bionda e durante la serata saranno completate le premiazioni dei musicanti che hanno raggiunto 10 e 25 anni di partecipazione agli impegni del sodalizio. Già in occasione della Festa di Santa Cecilia, lo scorso 21 novembre, erano stati premiati alcuni musicanti, ma a causa di impegni personali e imprevisti non tutti avevano potuto essere presenti, pertanto si sfrutterà l'occasione di questo concerto per dare anche a loro un giusto riconoscimento, come gratitudine per l'attaccamento dimostrato verso tutto il gruppo.





“Il Consiglio direttivo della banda musicale -spiega Anbima Vco- , a cominciare dal suo Presidente Marco Giovanola, sta, inoltre, già pensando al prossimo anno, poiché in tempi normali nel mese di gennaio erano in programma eventi cultuali ed enogastronomici. Quelli che viviamo, purtroppo, non sono più tempi normali e quindi bisognerà attendere ancora qualche settimana per sapere se e come potranno essere confermati questi eventi”.