Esercitazione sulle piste di Domobianca per gli uomini del Soccorso Alpino

Nella giornata di sabato il gruppo di primo intervento su valanga della X° delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, vista la situazione di potenziale pericolo valanghe, con scarso innevamento ed accumuli importanti dovuti all’azione del vento, si è ritrovato per un’esercitazione in ambiente, per addestrarsi sull’utilizzo di nuove barelle e per riprendere confidenza, dopo il periodo di pausa estiva, con i sistemi di ricerca Recco ed Artva.



L’esercitazione si è svolta sulle piste della rinnovata stazione sciistica di Domobianca365, che proseguendo l’ormai consolidata collaborazione della vecchia gestione, ha messo a disposizione impianti e personale per la preparazione del campo di lavoro.



Il delegato Gasparini Matteo con il responsabile del gruppo valanghe Maccagno Giampaolo ringraziano la società Domobianca365 per disponibilità.

"Cogliamo l’occasione, in questo spazio, per ringraziare anche il Comprensorio Alpino VCO3 – Ossola Sud, che ha recentemente stanziato un importante contributo che servirà alla Delegazione per l’acquisto di un nuovo pick-up appositamente attrezzato per gli interventi al di fuori della viabilità ordinaria".