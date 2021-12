Ossolana premiata in Germania per la sua tesi di laurea

C’è una giovane ossolana che si fa strada in Europa e nel mondo. Parliamo di Federica Tomola, 24 anni, di Pieve Vergonte, che è stata premiata per la sua tesi di laurea dalla Vdma, la principale associazione dell’industria meccanica tedesca. Un premio riservato ai giovani talenti che fa felice la giovane ossolana ma anche la sua terra di nascita.

La cerimonia di premiazione è avvenuta la scorsa settimana.

Vdma ha indetto un concorso per premiare le migliori tesi di laurea delle Università tedesche e austriache: al concorso hanno partecipato 27 studenti e Federica ha ricevuto uno dei due riconoscimenti in palio per le lauree brevi dal titolo “Premio Giovani Talenti”.

La sua tesi, discussa all'Università delle Scienze Applicate di Augsburg in Germania, rientra infatti in uno dei campi di digitalizzazione dell'Industria 4.0. Tratta di previsione della qualità basata su stampi per presse. L’ha realizzata in collaborazione con la Bmw di Monaco e rientra nella strategia di digitalizzazione dell’industria automobilistica, in particolare riguardo alla carrozzeria.

Federica ormai vive tra l’Italia e il resto del mondo. Si è diplomata al liceo Spezia di Domodossola, poi si è trasferita all’estero. Oggi fa la spola tra il Canada, la Germania e l’Italia. Oltre a studiare (sta facendo la specialistica in Informatica Applicata in una università telematica tedesca), collabora con la Pro-micron, azienda con sede in Baviera che produce gli stessi sensori di cui ha parlato nella tesi per cui è stata premiata.