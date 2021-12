La Cestistica punta ai play off, domani la partita contro il Novara

Una partita dal peso specifico enorme in chiave campionato e qualificazione play-off. Domani sera la Cestistica sfida Novara, serissima contendente per un posto al sole.

"Oggettivamente quelli in palio domani sera sono punti che valgono doppio: è già uno spareggio sia per noi che per loro. Lo affronteremo con le solite assenze( Carusi, Bellia e Maglio ndr) e con il dubbio relativo a Baldini, che solo all'ultimo sapremo se potrà essere o meno della partita. Ma come abbiamo sempre fatto" così coach Massimo Marchi.



"Non vogliamo parlare di alibi o di chi c'è e di chi non c'é: saremo pronti a dare battaglia, a giocare una partita con ardore e cuore, come hanno sempre fatto questi ragazzi davvero straordinari. Nonostante tutto quello che abbiamo passato, siamo in un momento di forma positivo, in striscia aperta di vittorie. Da qui alla fine saranno tutte partite decisive: ne siamo consapevoli e saremo pronti a combattere” conclude Marchi.