Modifiche alla viabilità per i mercatini di Natale e per quello straordinario di domenica

Sabato 1 e domenica 19 dicembre a Domodossola si svolgeranno i mercatini di Natale; domenica si svolgerà anche il mercato straordinario.

La polizia locale segnala che per assicurare lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza sono state disposte ulteriori modifiche alla viabilità cittadina, oltre a quelle già vigenti che hanno comportato lo spostamento parziale del mercato in Piazza Matteotti.

Nella giornata di sabato 18 il traffico veicolare proveniente da Nord, da Crevoladossola, sarà deviato mediante presegnalazioni sulla Via Piave, sulla Via Sant’Antonio, sulla Via Cavalieri di Vittorio Veneto ed, infine sulla Via Scapaccino, al fine di evitare concentrazioni di veicoli nella zona Nord del centro storico. Sempre Sabato 18 la Via Binda a partire dall’intersezione con Via Scapaccino, la Piazza Cavour (compre le intersezioni con Via Gramsci e Via Cadorna) e la Via Marconi, saranno infatti occupate dai banchi del mercato del sabato, che sono stati spostati temporaneamente, per permettere la collocazione dei banchi dei mercatini di Natale nell’area loro dedicata, all’interno del centro storico. In queste aree (Via Binda a partire dall’intersezione con Via Scapaccino, Piazza Cavour comprese le intersezioni con Via Gramsci e Via Cadorna e Via Marconi) è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Esse si aggiungono alle altre aree dove il divieto di sosta è già vigente per lo svolgimento del mercato del Sabato.

In tutte le aree di svolgimento del mercato del Sabato, del mercato straordinario della Domenica e dei mercatini di Natale è vietato il transito veicolare anche ai residenti, fino al termine delle operazioni di levata del mercato e di completamento delle operazioni di pulizia. Tale divieto di transito veicolare è correlato alle prioritarie esigenza di sicurezza pubblica in aree che saranno interessate da un rilevante flusso pedonale.

I veicoli delle Forze dell’Ordine ed i veicoli dei servizi di emergenza saranno gli unici esentati dal divieto.

Per la giornata di Sabato 18 sono stati previsti parcheggi:

- nell’area di sosta interna a Via Cadorna, con accesso da Via Carale di Masera. Nel parcheggio interno di Via Cadorna il senso di marcia è stato invertito: si potrà accedere da Via Carale di Masera, con uscita su Via Cadorna, con obbligo di svolta destra sulla medesima via.

- rimane inoltre garantito l’accesso al parcheggio di Metropark, da Via Cavalieri di Vittorio Veneto.

- i veicoli provenienti da Nord, deviati su Via Scapaccino, saranno indirizzati su Via Matilde Ceretti, verso l’area di parcheggio di Via Facchinetti e verso l’area di parcheggio dell’Ospedale.

- i veicoli provenienti da Via Milano, all’intersezione con Piazza Cortesia, saranno indirizzati verso Nord (direzione Crevoladossola), con obbligo di svolta a destra su Via Giovanni XXIII.

Nella giornata di Domenica 19 i mercatini di Natale si svolgeranno sempre nel centro storico, nelle medesime posizioni di Sabato 18: l’area della zona a traffico limitato e l’area pedonale urbana del Borgo della Cultura rimarranno interdette al transito di tutti i veicoli, compresi quelli dei residenti, per motivi di sicurezza, durante lo svolgimento della manifestazione, fino al termine delle operazioni di levata del mercato e di completamento delle operazioni di pulizia.

E’ stato previsto il transennamento di tutte le vie di accesso al Borgo della Cultura.

Sempre nella giornata di Domenica 19 si svolgerà il mercato straordinario, che interesserà Corso Fratelli Di Dio, Via Francioli, Via Garibaldi, Piazza Tibaldi e Via Rosmini. In queste aree sarà quindi vietato il transito e la sosta, con rimozione forzata. Il traffico veicolare proveniente da Corso Ferraris sarà deviato su Via Marconi. Il transito sarà interrotto anche su Via Canuto, all’altezza dell’intersezione con Via Monte Grappa, e deviato su Via Città di Lima. I veicoli presenti nelle are interessate dal mercato straordinario potranno allontanarsi dall’are mercatale utilizzando la Via Galletti.

Tutte le modifiche viabilistiche saranno operative dalle ore 6 fino al termine delle manifestazioni, previsto per le ore 21.

In allegano le planimetrie che illustrano la nuova collocazione dei banchi per il mercato di Sabato 18 Dicembre, nonché l’area di svolgimento dei mercatini di Natale per le giornate di Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre e la planimetria con la collocazione dei banchi del mercato straordinario di Domenica 19 Dicembre.