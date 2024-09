Il nuovo comandante dei carabinieri del Piemonte incontra i reparti del Vco

Nella mattinata di venerdì 20 settembre il generale di brigata Andrea Paterna, nuovo comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta ha fatto visita al comando provinciale di Verbania, incontrando una rappresentanza di tutti i reparti carabinieri del Vco. Nel corso dell'incontro con il personale il generale ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti i militari di ogni ordine e grado, esortandoli a fare sempre le scelte giuste, anche se difficili, per il bene dei cittadini ricordando sempre il giuramento prestato. Successivamente il generale ha incontrato le maggiori autorità del territorio per un saluto di benvenuto in questa provincia.