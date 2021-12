''Tutti in campo'', un progetto per i giovani

Venerdì 17 dicembre, alle ore 20.45, verrà presentato nel salone dell’Oratorio di Villadossola il progetto “Tutti In Campo”.

Con la realizzazione di questo progetto l’Oratorio San Domenico Savio di Villadossola vuole rinnovarsi, aumentando e migliorando la propria proposta di attività educative e sportive ai giovani.

Tutti in Campo prevede di consolidare la capacità di aggregazione giovanile dell’Oratorio considerato come luogo sano, nel quale soprattutto le relazioni tra pari permettono ad ognuno di esprimersi e di entrare in relazione con gli altri.

Nello specifico, il progetto prevede la ristrutturazione delle aree esterne dell’Oratorio che ospiteranno (al posto dell’attuale campo di calcio): un campo da calcio a 5, un campo di volley, l’attuale campo da basket che verrà ripavimentato, un’area multifunzionale e 2 tribune.

Anche attraverso il partenariato con alcune associazioni sportive locali i nuovi campi potranno essere utilizzati per offrire ai giovani, oltre alle attività educative e ricreative già presenti in Oratorio, anche esperienze e percorsi sportivi strutturati.

Con la presentazione del progetto del 17 dicembre inizierà anche la raccolta fondi da parte dei privati (cittadini e imprese) che vorranno finanziare l’iniziativa e da parte degli enti locali che hanno già aderito in qualità di partner.

All’incontro parteciperanno anche i rappresentanti della Fondazione Comunitaria del VCO, che si è dichiarata interessata ad accompagnare l’Oratorio nel percorso di reperimento dei fondi necessari.

La raccolta dei fondi è prevista fino alla fine del mese di agosto 2022; la data prevista per l’inizio dei lavori di ristrutturazione è la primavera 2023.