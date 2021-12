Tanti visitatori nel pomeriggio ai Mercatini domesi FOTO E VIDEO

Tanta gente nel pomeriggio ha affollato il centro domese per il primo giorno dei Mercatini natalizi. In molti sono giunti a Domo dalla tarda mattinata fino a sera per passeggiare tra le 130 bancarelle che hanno colorato il Borgo della Cultura.



Tanti i momenti musicali e di spettacolo che hanno accompagnato l'evento, tornato dopo lo stop obbligato dello scorso anno a causa della pandemia.