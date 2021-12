Monta la polemica a Domo, i commercianti del mercato attaccano il Comune: "Cacciati alle 15.30 mentre i Mercatini possono stare fino alle 18.30" VIDEO

Il mercato straordinario pre natalizio di questa domenica si chiude tra le polemiche. Mentre la gente è a passeggio per le vie del centro, gli ambulanti sono stati invitati a chiudere “..altrimenti i vigili ci hanno detto che ci avrebbero fatto i verbali” commenta amareggiato il rappresentante degli ambulanti Marco Battocchio.

“Credevamo di avere una speranza di stare fino alle 18.30, e invece ci cacciano. Ci sentiamo presi in giro, i divieti di sosta nelle vie sono fino alle 21 quindi perchè farci chiudere prima con ancora tanta gente in giro” sottolinea Battocchio. “I mercatini dei lavoratori occasionali possono lavorare fino alle 18.30, noi partite Iva che paghiamo le tasse invece dobbiamo chiudere” continua Battocchio.

“Il sindaco ci deve dare delle risposte serie non come al solito – continua Battocchio -. Hanno fatto un'ordinanza 16 dicembre con limite di orario che oltretutto il regolamento non prevede, le comunicazioni ci sono arrivate venerdì e come al solito zero risposte alle nostre mail pec in cui chiedevamo spiegazioni. Queste sono decisioni che ci danneggiano e basta” conclude Battocchio.