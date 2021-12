Sconfitta casalinga per la Juve Domo contro il Briga

Sconfitta interna per la Juve Domo contro il Briga. Gli ospiti nella prima frazione si portano sul 3 a 0 grazie alla doppietta di Marra e alla rete di Eliseo. A inizio ripresa Pesce accorcia le distanze per i padroni di casa. Gli ospiti sbagliano anche un rigore al 35' e finiscono la gara in 10 per un cartellino rosso. Al 44' il gol del definitivo 1 a 4 realizzato da Sacco.

Anche il Vogogna perde in casa 3 a 1 contro lo Sparta Novara. Primo tempo che finisce in parità con il gol degli ospiti subito pareggiato da Marco Fernandez. Nella ripresa Pescarolo e MIdali fissano il risultato sull'1 a 3 per i novaresi.