Latte di vernice abbandonate da un mese in via Ferriere

‘’Sono lì da oltre un mese. Possibile che nessuno veda mai nulla di quanto succede?’’ E’ la critica che arriva da un residente di via Ferriere a Villadossola. I soliti maleducati hanno abbandonato diverse latte di vernice a fianco dei cassonetti nei pressi della stazione, cassonetti che, dicono i residenti, vengono spesso utilizzati da persone che non abitano in zona per lasciare di tutto.

Le latte di vernice sono ovviamente ancora lì, perché chi passa a ritirare i rifiuti non le ritira. E così il degrado resta per settimane e settimane. Tra l’indifferenza totale. Ma non è il solo caso a Villadossola. Da altre parti ci segnalano l’abbandono di sacchetti di rifiuti.

Le foto scattate in via Ferriere dicono però che a Villa ci sono le telecamere che riprendono alcuni punti chiave della città. Telecamere presenti anche in via Ferriere come dice il cartello che c’è a tre-quattro metri da dove le latte di vernice sono state lasciate.

Ci si chiede dunque, visto che le telecamere sono state acquistate e posate, se questi impianti di videosorveglianza funzionino e riprendano qualcosa...... Fosse così il maleducato sarebbe stato già individuato, richiamato a recuperare le latte e multato.

Mentre in altre città – vedi Domodossola ad esempio – comunicano quando vengono ripresi e multati coloro che violano le ordinanze, il codice della strada o il vivere civile, a Villadossola non si ha mai notizia di sanzioni.